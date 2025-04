Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Biger et du Burkina Faso, tous membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) effectuent ces 3 et 4 avril, une visite officielle à Moscou, la capitale russe, avec pour mission d’«approfondir les relations entre la Confédération de l’AES et la Fédération de Russie», indique un communiqué conjoint des Chefs de la diplomatie des trois pays ouest-africains.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la «première session de consultations» réunissant les ministres des Affaires étrangères malien, nigérien, et burkinabè avec leur homologue russe, Sergueï Lavrov. Elle a été impulsée par la volonté des Chefs d’Etat de l’AES et de la Russie «d’élargir leur collaboration dans les domaines politique, économique et sécuritaire», rappelle le communiqué.

Les discussions de 48H porteront sur des questions d’intérêt mutuel, notamment «la stabilité régionale, le développement économique et la défense», ajoute la même source.

Les trois Etats de l’AES souhaitent insister durant cette consultation sur «l’importance et la nécessité de dégager la méthodologie, l’approche et les points de vue, afin de mener les échanges avec le partenaire russe tout en étant en phase avec les aspirations et attentes des peuples de l’AES».

La Russie a signé des accords de défense avec les membres de l’AES et a aussi établi des liens de coopération économique avec eux dans les domaines de l’énergie et des mines.