Après avoir appris «avec consternation la triste nouvelle» de l’effondrement d’une classe de l’école primaire de l’EGTH survenu hier jeudi dans la ville de Pala, et présenté ses condoléances aux familles endeuillées, le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a demandé que les circonstances de ce drame soient éclairées et que les responsabilités soient situées.

« Toute la lumière doit être faite sur ce qui s’est passé et les responsabilités doivent être situées afin que de tels drames ne se reproduisent plus», a-t-il indiqué sur son compte Facebook.

Plusieurs élèves, cinq selon certaines sources non officielles, auraient perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés, dans cet incident survenu en plein cours.

Le Premier ministre, Allah Maye Halina s’est également exprimé à ce sujet, en déclarant jeudi sur Facebook, que «c’est avec une profonde tristesse que j’ai appris l’effondrement d’une salle de classe de l’école primaire EGTH (…) Je déplore ce drame et partage la douleur des familles endeuillées ».

«Au nom du gouvernement et en mon nom propre, je leur adresse mes condoléances les plus attristées et je souhaite un prompt rétablissement aux élèves blessés», a-t-il ajouté.

Allah Maye Halina s’est rendu dans la matinée de ce vendredi sur les lieux de l’incident en compagnie de quelques membres du gouvernement et de son Cabinet, pour «présenter les sincères condoléances du gouvernement aux parents endeuillés par la mort de leurs enfants» et devrait rendre visite aux élèves blessés «pour leur remonter le moral et leur souhaiter prompt rétablissement».

Certains observateurs locaux ont déjà pointé du doigt la fragilité des infrastructures scolaires dans certains coins du pays. L’enquête déjà en cours répondra certainement aux différentes questions qui se posent autour de ce drame.