Les autorités sanitaires de la République Démocratique du Congo (RDC) ont actualisé ces dernières heures du mercredi 9 avril, le bilan de graves inondations qui ont touché la capitale congolaise Kinshasa et ses 17 millions d’habitants le week-end écoulé.

Le ministère congolais de l’Intérieur indique dans un communiqué, que les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale, «ont fait 43 morts, 46 blessés et entraîné le déplacement de 2.956 personnes» qui sont désormais hébergées dans des sites d’accueil mis en place par les autorités.

Selon des comptes rendus officiels, les intempéries du week-end écoulé ont provoqué d’importants dégâts matériels sur les réseaux d’eau et d’électricité, affectant plusieurs quartiers de la capitale de la RDC.

Le Gouvernement congolais rappelle que des travaux de réparation sont en cours et s’intensifient et invite cependant, ses populations à «la vigilance et à la collaboration avec les services compétents dans les opérations de secours et de reconstruction».

Les services météorologiques congolais prévoient de nouvelles chutes de pluies abondantes dans les prochains jours. La saison des pluies en RDC s’étend généralement de novembre à mai.

Le lourd tribut des inondations au plan humain et matériel à Kinshasa, s’explique selon plusieurs experts urbanistes locaux, par le manque d’assainissement adéquats et l’absence de moyens techniques conséquents.