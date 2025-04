L’Egypte et la France ont signé ce mardi 8 avril 2025 «un accord d’une valeur de 7 milliards d’euros (7,64 milliards de dollars US) en vue de créer un complexe intégré de production d’ammoniac et d’hydrogène verts à Ras Shukeir» sur la côte égyptienne de la mer Rouge, a annoncé le ministère égyptien du Commerce et de l’Industrie.

La signature de cet accord a eu lieu dans le cadre d’une visite de 72H en Egypte, du Président français, Emmanuel Macron et en présence de plusieurs ministres des deux pays, dont le ministre français des Finances, Eric Lombard.

L’entente signée couvre un projet en trois phases destiné à produire «à terme 1 million de tonnes d’ammoniac vert par an», confient les deux parties. La première phase du projet qui devra démarrer en 2029, permettra de «produire 300.000 tonnes d’ammoniac vert par an et représentera un investissement direct de 2 milliards d’euros», précise le ministère égyptien du Commerce et de l’Industrie.

L’accord en question a été signé par l’Autorité égyptienne des ports de la mer Rouge, l’Autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables et Green Fuel Alliance, un consortium comprenant l’entreprise française EDF des énergies renouvelables et l’entreprise égypto-émiratie Zero Waste.

Ce consortium privé financera intégralement cet investissement de 7 milliards d’euros qui «s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives présidentielles visant à encourager et à renforcer les efforts de localisation de la filière d’hydrogène vert en Egypte», s’est félicité l’Etat égyptien.