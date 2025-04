La Guinée-Conakry procède, du 15 avril au 30 mai 2025, au recensement biométrique de sa population sur le territoire national, sous la supervision du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

L’opération consiste, selon les autorités, à établir le Registre national des personnes physiques et le fichier électoral biométrique, conformément au Programme National de Recensement Administratif à Vocation d’État Civil (PN-RAVEC), sachant que les deux fichiers sont essentiels pour les prochaines élections.

Sont concernés, tous les citoyens guinéens de 10 ans et plus. « La Guinée s’est dotée d’une loi sur l’identification des personnes physiques qui permet, dès l’âge de 10 ans, d’enregistrer les données biométriques des citoyens et de leur délivrer une carte d’identité nationale », avait déclaré la Directrice nationale des Affaires politiques et électorales, le 1er avril dernier lors de la réception d’une partie de kits d’enrôlement.

Le gouvernement présente cette initiative comme une étape cruciale vers l’instauration d’un système électoral transparent et inclusif, en vue du retour à l’ordre constitutionnel, plus de trois ans après le putsch perpétré par le président Mamadi Doumbouya, le 5 septembre 2021.

Le référendum constitutionnel se tiendra en 21 septembre 2025, selon un récent décret présidentiel. Pour rappel, le président de la transition avait fait savoir, fin 2024, que l’année 2025 sera une « année électorale cruciale pour parachever le retour à l’ordre constitutionnel ».

Le ministère de l’Administration du Territoire appelle la population à se mobiliser pour se faire enrôler, en se présentant avec un acte de naissance, un jugement supplétif ou un certificat de nationalité.

Pour les Guinéens résidant à l’étranger, le chronogramme prévoit le recensement du 30 avril au 20 mai dans les ambassades et consulats.