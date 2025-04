Le Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) tient sa 24ème session extraordinaire ce mardi 15 avril, au siège de l’organisation basé à Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie, selon une source officielle.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence des dirigeants et des responsables de la Commission de l’UA, des ministres des Etats membres de l’UA et des responsables des organes et bureaux de l’Union Africaine.

Organisée par la Commission de l’UA (CUA), cette session devrait permettre l’élection et la nomination d’un membre du Conseil de paix et de sécurité, d’un membre de la Commission de l’Union africaine sur le droit international (CUAI) et d’un membre du Conseil spatial africain (CSAA).

Le Conseil exécutif examinera, par ailleurs, le projet de rapport sur l’élection de deux commissaires, à savoir le Commissaire au développement économique, au tourisme, au commerce, à l’industrie et aux mines (ETTIM) et le Commissaire à l’éducation, à la science, à la technologie et à l’innovation (ESTI).