Le Fonds d’entretien routier (FER) en Côte d’Ivoire a lancé officiellement ce mardi 15 avril à Abidjan, une radio dédiée aux routes et autoroutes et baptisée «FER FM» et qui a pour mission d’informer, de sensibiliser et d’accompagner les usagers de la route, notamment les transporteurs et automobilistes nationaux et internationaux, indique un communiqué officiel.

La cérémonie de lancement a eu lieu en présence des ministres ivoiriens de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, ainsi que de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck.

S’exprimant à cette occasion, le ministre Kouakou a indiqué qu’en cas d’accident, «il est impératif que les automobilistes soient informés à l’avance pour qu’ils puissent adapter leur vitesse». De même, les usagers de la route pourront assister le FER en donnant des alertes sur la radio, ainsi qu’en partageant des données en temps réel, a-t-il ajouté.

Ce responsable a sollicité la collaboration des usagers, laquelle est jugée nécessaire pour que les mesures mises en place par l’Etat contribuent réellement à l’amélioration des conditions d’exploitation des réseaux routiers.

De son côté, la ministre Remarck a salué la mise en service de cette « radio fort utile » qui permettra « d’assurer les meilleures conditions de circulation et de sauver des vies. »

D’après le communiqué, la nouvelle radio FER FM, disponible sur la bande FM 101.3, dispose d’une grille de programme axée sur la sécurité routière, les conditions de la circulation, la météo et l’actualité du transport.