La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), bras financier de l’UEMOA, a annoncé ce mercredi 15 avril, la prise de fonction du Malien Abdoulaye Daffe, en qualité de nouveau vice-président de l’institution pour un mandat de cinq ans renouvelables.

Daffe a rejoint son nouveau poste la veille, après après sa nomination par le Conseil d’Administration de la BOAD, lors de sa 145è session ordinaire tenue tenue le 16 mars dernier à Dakar, la capitale du Sénégal, en remplacement de son compatriote, Moustapha Ben Barka.

Sa nomination intervient au moment où cette Banque de développement «poursuit résolument la mise en œuvre de son plan stratégique DJOLIBA 2021-2025, affichant un résultat net bénéficiaire en hausse de 8,09% à fin 2024», se félicite la direction de la BOAD.

avant sa nomination, Abdoulaye Daffe officiait comme Consultant international depuis 2016, après avoir été Ministre de l’Economie et des Finances de la République du Mali.

Ses grandes expériences dans le monde de la finance africaine l’ont aussi amené à assurer les fonctions de responsabilité au sein de la Banque de Développement du Mali (BDM SA) en qualité de Directeur Général Adjoint, Directeur Général, Président Directeur Général et de Président du Conseil d’Administration des filiales de la BDM SA en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et en France. Il a également été administrateur des sociétés GIM UEMOA, SGI Mali, BDU Bissau et ESKOM Energie Manantali.

Abdoulaye Daffe est titulaire d’un Master in Finance de la Business School de l’Université d’Alabama, d’un DESS-ITB du Centre de Formation de la Profession Bancaire de Paris et d’une Maîtrise en Sciences Economiques de l’Ecole Nationale d’Administration du Mali.

«Toute l’équipe de la BOAD souhaite la bienvenue et un plein succès dans ses nouvelles fonctions au Vice-Président Daffe. Nous sommes convaincus que son expérience du secteur financier et sa connaissance des enjeux économiques de notre région seront d’une contribution précieuse à notre mission», a déclaré le Président du Conseil d’Administration de la BOAD, le Béninois Serge Ekue.