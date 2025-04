Le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme du Mali, a annoncé avec satisfaction, jeudi dans un communiqué, le transfert du Malien Yaya Cissé condamné à la peine de mort et détenu depuis le 30 mars 2012 en Mauritanie ; un retour présenté comme « une avancée majeure pour la justice et la défense des droits des citoyens maliens à l’étranger. »

Ce transfert a été sollicité par les autorités maliennes « dans le cadre de l’application de la Convention générale de coopération en matière de justice » signée entre les deux pays, précise le document. Cissé va purger sa peine dans un établissement pénitentiaire malien.

Le Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogue, s’est félicité du « leadership remarquable » du président Assimi Goïta qui a permis l’aboutissement de ce dossier, et de ses « efforts inlassables déployés au quotidien en vue de renforcer la coopération » entre le Mali et la Mauritanie.

Il a aussi remercié, au nom du Gouvernement malien, les plus hautes autorités mauritaniennes « pour leur franche collaboration », ainsi que les organisations des Maliens établies à l’extérieur, les organisations de défense des Droits de l’Homme, et tous les Maliens qui se sont mobilisés en faveur de cette affaire.