La multinationale française «TotalEnergies» projette d’investir «500 millions de dollars dans l’exploitation pétrolière au Congo» Brazzaville, a annoncé le 15 avril à Oyo, le PDG du groupe, Patrick Pouyanné à l’issue d’une audience que lui a accordée le Président Congolais, Denis Sassou N’Guesso.

Ces fonds seront injectés dans l’exploration de nouveaux champs pétroliers en haute mer au large de la République du Congo, où la production actuelle de la multinationale française va être maintenue à «un niveau plus important», a assuré Patrick Pouyanné, précisant qu’un nouveau permis d’exploration va bientôt être accordé à son Groupe dans les eaux congolaises. «Nous allons forer dès 2025, dans l’optique de faire de nouvelles découvertes dès que nous allons obtenir les permis», a-t-il détaillé.

La sollicitation d’un nouveau permis d’exploration par «TotalEnergies» est approuvée par les autorités congolaises. Selon le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, ce «permis fait l’objet d’un dossier qui doit être soumis sous peu, au Conseil des ministres », ajoutant que «nous avons bon espoir de finir les discussions le plus rapidement possible » et «TotalEnergies s’engage à réaliser très rapidement des travaux sur la base de ce permis».

Le groupe pétrolier français «TotalEnergies» est présent au Congo depuis 1968. Il s’agit de la multinationale la plus ancienne en matière d’investissements miniers dans ce pays d’Afrique centrale, où elle s’est engagée depuis 2022 à respecter la protection de l’environnement congolais dans le cadre de ses exploitations minières.