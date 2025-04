Les autorités tchadiennes et nigérianes ont évoqué, jeudi à N’Djamena, le projet de lancer prochainement une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les Etats du bassin du Lac Tchad.

Le projet a été présenté par une délégation nigériane, conduite par le ministre nigérian de la santé et de la protection sociale, Muhammed Ali Pate, et reçue en audience par le Chef du gouvernement tchadien, Allah Maye Halina, en compagnie de quelques membres de son cabinet et du ministre tchadien de la Santé, Abdelmadjid Abderahim Mahamat.

La primature tchadienne qui rapporte ces informations indique, dans son communiqué, qu’Halina a « salué à sa juste valeur cette initiative » et a « exprimé l’engagement et la détermination de son Gouvernement à œuvrer sans relâche pour la réussite de cette campagne de vaccination à venir. »

Ce projet qui « entre dans le cadre d’une coopération agissante et d’une franche collaboration » entre le Tchad et le Nigeria » sera accompagné par des partenaires internationaux mobilisés pour la circonstance, indique-t-on également.