Plusieurs dirigeants africains ont promptement réagi dans la matinée de ce lundi 21 avril, à l’annonce du décès du Pape François aux origines argentines.

«Pour l’Union Africaine, le Pape François restera comme un apôtre de la paix et de la compassion». Le Président Abdel Fattah Al-Sissi d’Egypte a salué «une voix de la paix, de l’amour et de la compassion», le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed a loué pour sa part un apôtre de la «compassion et de l’amour» et le président kenyan, William Ruto a vanté de son côté, son inclination en faveur de «l’inclusion et de la justice».

Le Pape François avait effectué son 40è voyage pontifical en 2023 en République Démocratique du Congo, où la Conférence épiscopale (CENCO) compte plus de 45 millions de croyants.

JD Vance, dernière personnalité à l’échelle mondiale à avoir été reçue par le Pape François le dimanche 20 avril, a présenté ce lundi ses condoléance à la «grande famille des chrétiens à l’échelle de la planète».

Le souverain pontife François aura été un grand acteur du rapprochement du catholicisme avec l’islam durant son Pontificat. Surnommé le «défenseur des pauvres et des opprimés», le premier Pape originaire de l’Argentine, s’est éteint à l’âge de 88 ans, après sa sortie le 23 mars dernier de l’hôpital, suite à un traitement pour «une pneumonie infectieuse».

C’est le Saint-Siège qui a officialisé son décès, tôt dans la matinée de ce lundi, le lendemain de la célébration de la plus grande fête chrétienne de Pâques.

Le Pape François est apparu en public pour la dernière fois ce dimanche 20 avril, lors de la célébration de Pâques, place Saint-Pierre au siège du Vatican, pour un bain de foule surprise. Neuf jours de deuil commencent dès ce 21 avril. Un groupe de cardinaux aura la charge de tenir un conclave pour élire le 267è Pape de l’histoire de l’Eglise catholique.