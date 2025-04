La Confédération Africaine de Football (CAF) et la compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) ont conclu le week-end écoulé, un «partenariat stratégique d’envergure» qui accorde à la RAM le statut de «Partenaire Global Officiel» de la CAF pour les plus prestigieuses compétitions continentales à venir, en l’occurrence la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 et la CAN Féminine CAF TotalEnergies Maroc 2024.

Le Président Directeur Général de la RAM, Hamid Addou a déclaré le samedi 19 avril, que «ce partenariat historique avec la CAF s’inscrit pleinement dans notre vision stratégique, celle d’une compagnie profondément enracinée en Afrique et résolument engagée dans son développement».

«Royal Air Maroc ne se contente pas de relier des destinations, elle bâtit des ponts entre les cultures et les passions. En soutenant les plus grandes compétitions du continent, nous réaffirmons notre rôle de facilitateur des échanges humains et sportifs, tout en offrant à nos passagers une expérience de voyage d’exception, empreinte d’émotion et de fierté africaine», a souligné Hamid Addou.

Ce partenariat conclu ce 19 avril, s’étend également à d’autres compétitions phares de la CAF comme la Coupe d’Afrique des Nations U17 CAF TotalEnergies 2025, la Coupe d’Afrique des Nations U20 CAF TotalEnergies 2025, ou encore les finales de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies 2024/2025, les finales de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2024/25, ainsi que la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025.

L’accord entre la RAM et la CAF s’inscrit par ailleurs dans le sillage de l’essor du Royaume du Maroc en tant que pôle sportif incontournable sur le continent africain. Disposant d’un bon nombre d’infrastructures sportives modernes et uniques sur le continent africain, le Maroc va co-organiser avec l’Espagne et le Portugal, la Coupe du Monde de football 2030 de la FIFA.