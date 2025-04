Le Secrétaire général de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), Hissein Ibrahim Taha a exprimé ce lundi 21 avril, sa «ferme condamnation» des attaques terroristes perpétrées les 17 et 18 avril au Nord du Bénin, ayant coûté la vie à plusieurs dizaines de militaires béninois et fait des dizaines de blessés.

Hissein Ibrahim Taha qui a qualifié ces attaques d’«odieuses», a présenté ses «sincères condoléances» aux familles endeuillées, au Gouvernement et au peuple béninois, souhaitant également un prompt rétablissement aux blessés.

«Tout en renouvelant le soutien de l’OCI au Bénin dans sa lutte contre le terrorisme, le Secrétaire général souligne l’importance de la coopération et de la solidarité internationales et régionales pour juguler cette menace qui perturbe la paix et la stabilité dans la région», conclut le communiqué de l’organisation.

Ces attaques ont été revendiquées le week-end dernier, par le groupe djihadiste Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda, dans un communiqué diffusé sur ses canaux de propagande.

Épargné pendant de nombreuses années, le Bénin fait face, depuis 2021, à des groupes armés, dont certains opèrent depuis des pays voisins.