Le chef de l’Etat gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé, mercredi 7 mai à Libreville, avec les responsables des partis politiques dans le cadre du prolongement du Dialogue National Inclusif, soit cinq jours après son investiture à la magistrature suprême du pays, a annoncé la présidence gabonaise sur son compte Facebook.

A l’issue de cette rencontre de concertation, le président Oligui Nguema a annoncé la création de deux commissions, l’une chargée de rédiger un avant-projet de loi relative aux partis politiques, et l’autre devant avoir pour mission de revoir la répartition des sièges sur le territoire, conformément au Code électoral.

Oligui Nguema a invité les représentants des formations politiques à une « collaboration patriotique » en vue de « renforcer la démocratie et respecter les échéances électorales ».

Lors de sa dernière conférence de Presse tenue le 4 mai dernier, avant le changement du gouvernement, la ministre de la Réforme des Institutions, Murielle Minkoué qui présentait le chronogramme des grandes étapes en vue de l’organisation des prochaines élections et de la poursuite de la Réforme des Institutions, a indiqué que cette concertation avec les partis politiques s’inscrivait dans le cadre de la volonté des autorités d’améliorer, de manière inclusive et consensuelle, le dispositif légal en matière électorale.

Elle a également annoncé la mise en place de deux comités d’une vingtaine de membres, au sortir de cet important rendez-vous. La ministre a, enfin, confirmé la mise en place des différentes nouvelles Institutions et les dates des prochaines élections à savoir : le 27 septembre et le 11 octobre 2025 pour les élections locales et législatives, le 4 novembre 2025 pour l’installation de la nouvelle Assemblée Nationale, suivie de la mise en place du Sénat le 15 décembre, pour clôturer avec la nomination des juges constitutionnels le 23 décembre 2025.