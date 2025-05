Le Ministère béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts et le Musée national de Finlande ont annoncé, mercredi, la restitution au Bénin, du tabouret royal cérémoniel «Kataklè», au cours d’une cérémonie de remise officielle qui aura lieu le 13 mai à Cotonou, a annoncé la présidence béninoise dans un communiqué publié sur son site.

Il est indiqué dans ce document que le Kataklè provient du Royaume du Danxomè, fondé au XVIIe siècle sur le territoire situé dans l’actuelle République du Bénin, et que le terme « Kataklè » désigne un siège royal à trois pieds, utilisé lors des cérémonies officielles pour symboliser la stabilité, le pouvoir et l’unité.

Ce premier siège utilisé pour le sacre du Roi fait partie des 27 pièces usurpées par les troupes françaises, lors de la conquête coloniale du Danxomè en 1892, et transférées à Paris au Musée d’Ethnographie du Trocadéro, devenu Musée de l’Homme en 1937.

C’est dans le cadre d’un échange portant sur 59 objets ethnographiques provenant d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, que le Kataklè a été intégré aux collections du Musée national de Finlande en 1939, explique le communiqué.

Après avoir obtenu, en novembre 2021, la restitution par la France de 26 œuvres, l’Etat béninois a demandé le retour de la pièce qui manquait, en l’occurrence le Kataklè, aux autorités finlandaises qui ont répondu favorablement.

Le retour du Kataklè «marque une nouvelle étape dans les efforts continus du Bénin pour récupérer son patrimoine culturel emblématique conservé à l’étranger», et «témoigne également de l’engagement commun des institutions béninoises et finlandaises à faire progresser la coopération culturelle par le dialogue et le respect mutuel», soulignent les autorités béninoises.