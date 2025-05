La Banque africaine de développement (BAD) et la banque privée éthiopienne Dashen Bank ont signé à Addis-Abeba, un accord portant sur une facilité de garantie des transactions de financement du commerce de 40 millions de dollars, destinée à renforcer la capacité de cette banque privée éthiopienne à soutenir les secteurs vitaux de l’importation et de l’exportation du pays, a annoncé jeudi la BAD dans un communiqué.

L’accord a été paraphé par le directeur du Département du développement du secteur financier à la BAD, Ahmed Rashad Attout et le PDG de Dashen Bank, Asfaw Alemu, en présence d’autres responsables des deux institutions.

Selon le communiqué, la BAD fournira, en vertu de cet accord, des garanties pouvant atteindre 100 % aux banques confirmatrices contre les risques de non-paiement liés aux lettres de crédit et autres instruments de financement du commerce émis par Dashen Bank.

La facilité de la BAD, ajoute la même source, cible les petites et moyennes entreprises et les entreprises locales impliquées dans l’importation de biens essentiels, s’alignant ainsi sur les efforts plus larges visant à approfondir le commerce intra-africain dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

« L’obtention de cette facilité témoigne de la solidité de notre gouvernance, de notre bonne santé opérationnelle et de notre orientation stratégique » et « reflète une vision commune visant à libérer le plein potentiel de l’Afrique », s’est félicité le PDG Asfaw Alemu, dans son discours de circonstance prononcé lors de la cérémonie de signature.

Le directeur Rashad Attout a, pour sa part, assuré que la présente facilité « aidera les banques éthiopiennes à surmonter les défis persistants liés à l’obtention de lignes de crédit internationales et soutiendra l’importation de biens essentiels. »

Par ailleurs, il a souligné que la BAD « a joué un rôle déterminant dans le soutien à la mise en place des marchés de capitaux éthiopiens, notamment en collaborant avec les autorités pour créer l’Autorité éthiopienne des marchés de capitaux et la Bourse éthiopienne ». Il a évoqué également d’autres initiatives de la BAD en Ethiopie.