Le Niger et l’Iran ont convenu jeudi 8 mai à Niamey, de mettre en place un comité d’experts «pour échanger périodiquement sur les voies et moyens permettant le renforcement de leur coopération» dans le domaine de la sécurité, a annoncé le ministère nigérien de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire, sur sa page Facebook.

Cette initiative a été prise lors d’une audience accordée par le ministre nigérien de l’Intérieur au Commandant Général des Forces de Sécurité d’Iran, le Général de Brigade Ahmad Rezaei Radan qui effectuait une visite de travail au Niger.

La rencontre, qui a permis d’échanger, entre autres, sur les défis sécuritaires auxquels le Niger est confronté, a été élargie aux délégations des deux pays.

A l’issue de l’audience, les deux parties ont signé un protocole d’accord visant le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, le trafic de tout genre, le contrôle frontalier et l’immigration illégale.