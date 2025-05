Les autorités zambiennes ont annoncé ce lundi 19 mai, que Lusaka abritera en juin prochain, la 13è Conférence ministérielle du Comité des dix Chefs d’Etat et de Gouvernement, (C-10) de l’Union Africaine (UA) pour discuter de la réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU afin d’accorder à l’UA le statut de membre permanent.

Le ministre zambien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mulambo Haimbe a précisé que cette réunion panafricaine «aura lieu du 3 au 5 juin» et se focalisera sur «les progrès de la Position commune africaine concernant la réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU».

Le C-10 mis en place en 2005, regroupe la Zambie, la Guinée équatoriale, le Kenya, la République du Congo, la Namibie, l’Ouganda, le Sénégal, la Sierra Léone, la Libye et l’Algérie.

«Conformément au mandat du Comité précité, les ministres du C-10 se réunissent chaque année pour soutenir la demande collective de l’Afrique d’un Conseil de Sécurité plus équitable et représentatif», a rappelé le ministre Haimbe.

L’UA travaille d’arrache-pied depuis plus de 20 ans pour faire progresser les négociations intergouvernementales en vue d’un Conseil de Sécurité de l’ONU «plus juste et plus démocratique dans lequel l’Afrique recevrait une représentation égale et véritable», autrement dit le statut de membre permanent.

La nécessaire réforme du Conseil de Sécurité a été au cœur des interventions de plusieurs dirigeants lors de la 79è session de l’Assemblée Générale de l’ONU en septembre 2024 et sera à nouveau au cœur des débats de la prochaine AG de l’institution onusienne prévue en septembre prochain.