Les autorités du Bénin et du Qatar ont exprimé lundi, leur volonté commune, de renforcer leur coopération dans le secteur de l’aviation civile, à l’occasion de la visite de travail de quatre à Doha, du président béninois, Patrice Talon.

Les deux parties ont exploré la possibilité d’un partenariat entre leurs compagnies aériennes nationales respectives, Amazone Airlines du Bénin et Qatar Airways, indique un communiqué de la présidence béninoise.

Elles ont souligné l’importance de l’établissement d’une liaison aérienne directe entre les deux pays, susceptible d’accroître l’attractivité économique du Bénin, de stimuler les investissements, le tourisme, le transport de fret et les échanges culturels.

Au-delà du secteur aérien, Talon et l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ont souhaité une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans d’autres domaines , ajoute le communiqué, précisant que les entretiens ont révélé une convergence de vues sur les grandes questions régionales et internationales, notamment la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Toujours d’après les informations relayées par la présidence béninoise, le Qatar a salué les réformes économiques et sociales audacieuses engagées par le Gouvernement du Bénin depuis 2016, lesquelles réformes ont jeté les bases d’une croissance inclusive et d’une modernisation institutionnelle.

Pour sa part, la partie béninoise a salué l’engagement actif du Qatar sur la scène internationale, en particulier en Afrique et ses efforts en faveur de la paix, de la stabilité et de partenariats durables à l’échelle continentale.