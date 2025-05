Le Président du Conseil européen et ancien Premier Ministre du Portugal, Antonio Costa, a reçu, jeudi à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le «Prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la Recherche de la Paix» pour son engagement pour le multilatéralisme et la solidarité internationale.

La cérémonie de remise du prix s’est déroulée en présence du Président ivoirien, Alassane Ouattara, de la directrice de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et de nombreuses éminentes personnalités dont le Premier ministre Robert Beugré Mambé.

Dans son discours de circonstance, le Chef de l’Etat ivoirien a estimé que cette cérémonie était une occasion de célébrer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d’Ivoire, qui a fait de la paix un sacerdoce politique, une seconde religion.

Il a souligné que ce Prix continue d’honorer, à travers le monde, les personnalités, institutions, ou organisations ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche et au maintien de la paix.

Le président Ouattara a adressé ses sincères félicitations à Antonio Costa, lauréat de l’édition 2024 du Prix, ainsi qu’à la Fondation AZUCAR, lauréate du Prix spécial, en reconnaissance de son travail exceptionnel en faveur des droits des Afro-descendants en Amérique Latine.

Alassane Ouattara a assuré que son gouvernement entend perpétuer les valeurs de paix et de solidarité dans le monde, un monde fondé sur la fraternité, la solidarité, la justice et la tolérance.

« Je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles j’ai mérité ce prix. Je n’ai jamais signé de traité de paix, ni participé à une négociation de paix. Mais j’ai compris que la paix, c’est beaucoup plus que l’absence de guerre. C’est se connaître, se comprendre, dialoguer, et promouvoir les valeurs universelles par l’éducation et la culture », a déclaré Costa.

Il a prévu de faire don de la somme reçue, grâce au prix, au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui avait également été récompensé en 1995, afin de soutenir ses initiatives éducatives destinées aux réfugiés soudanais.

Créé en 1989, le Prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la Recherche de la Paix est devenu, au fil des décennies, une référence mondiale en matière de promotion de la paix, se félicite le gouvernement ivoirien.