La 4è édition de «l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique» est programmée du 12 au 15 juin prochain à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan (Chine), ont annoncé ce mercredi 21 mai, les organisateurs.

128 projets de coopération «d’une valeur totale supérieure à 7 milliards de dollars ont été proposés pour signature ou pour un rapprochement» au cours de cette Exposition, ont annoncé les autorités de Changsha.

«Plus de 12.000 participants sont attendus» à cet événement, ont indiqué les organisateurs lors d’une conférence de presse à Beijing, capitale de la Chine.

Cette Exposition biennale est «l’un des plus importants événements» dans le domaine de l’économie et du commerce entre la Chine et l’Afrique pour le compte de l’année 2025, ont assuré les organisateurs.

L’exposition 2025 est organisée conjointement par le ministère chinois du Commerce et le gouvernement provincial du Hunan sous le thème : «La Chine et l’Afrique: Ensemble vers la modernisation».

Plus de 2.800 entreprises, associations commerciales et institutions financières de Chine et d’Afrique sont attendues à cette grand-messe commerciale ainsi que des représentants de 44 pays africains, de six organisations internationales et de 23 régions provinciales chinoises.

Les stands prévus à cette Exposition, valoriseront des sous-thématiques comme «les technologies et équipements miniers intelligents, l’énergie propre, les machines agricoles modernes et les équipements de construction». Par ailleurs, plus de 20 événements économiques et commerciaux sont programmés en marge de cette Exposition d’envergure.