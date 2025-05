Le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu en audience ce jeudi 22 mai à N’Djamena, le Représentant Résident de la Banque Mondiale au Tchad, Rasit Pertev, arrivé en fin de sa mission de cinq ans qu’il a décoré au rang d’Officier de l’Ordre National du Tchad,.

Un communiqué de la présidence tchadienne reconnaît que « le partenariat Tchad-Banque Mondiale a pris un nouveau souffle », sous l’impulsion de ce haut fonctionnaire, tout en précisant qu’«aucun secteur prioritaire n’a échappé à l’engagement commun».

« Rasit Pertev n’a pas seulement supervisé des projets, mais il a également échangé et accompagné une vision présidentielle ambitieuse, portée par les 12 chantiers et 100 actions », défend le communiqué, soulignant que c’est en reconnaissance de ses efforts que le Représentant Résident de la Banque Mondiale au Tchad a été élevé par le Chef de l’État, au rang d’Officier de l’Ordre National du Tchad.

Le diplomate a remercié le Président Mahamat, saluant son écoute, sa détermination et son engagement personnel pour faire avancer les réformes et améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Il a enfin confié à sa sortie d’audience, que sa mission au Tchad «fut une expérience humaine et professionnelle d’une rare intensité».

Pour la présidence tchadienne, Rasit Pertev «laisse derrière lui un grand héritage, celui d’un partenariat Tchad-Banque Mondiale renforcé, d’une confiance mutuelle consolidée et d’un avenir ouvert à davantage d’opportunités, parce que les hommes passent, mais les engagements restent. »