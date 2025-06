Le président sortant de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a été choisi par son parti, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), pour défendre pour la quatrième fois, ses couleurs à la présidentielle du 25 octobre prochain, lors du 2e congrès de la formation politique tenu ce dimanche 22 juin à Abidjan, la capitale économique du pays.

Il a assuré avoir entendu l’appel des militants à travers le pays. « Du Nord, du Sud, du Centre, de l’Ouest, de l’Est (…), vous m’avez dit avec foi, avec force, avec tendresse souvent : ‘Président, encore une fois !’ (…) Je le dis donc avec émotion : oui ! Je vous ai entendus », a déclaré le chef de l’Etat dans son allocution à ce grand rendez-vous.

Ouattara a consenti à la résolution du parti relative à sa reconduction comme Président du RHDP. Il a affirmé que « dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l’amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j’accepte de demeurer le Président du RHDP (…) pour consolider la stabilité du Parti et préparer l’avenir avec sagesse».

Par contre, concernant la candidature pour un quatrième mandat à l’occasion de la présidentielle du 25 octobre 2025, il a sollicité du temps pour murir sa décision. « Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, en âme et conscience, une décision», a-t-il promis au cadres et partisans du RHDP, tout en les remerciant pour la confiance renouvelée.

Le chef de l’Etat a réaffirmé à nouveau, que les prochaines élections «seront apaisées, démocratiques et transparentes, tout se passera (…) dans la paix et dans le calme, et la sécurité des populations sera assurée».

Au pouvoir depuis 2011, Alassane Ouattara s’est félicité des résultats probants obtenus dans bien de domaines (santé, éducation, électricité, eau potable, infrastructures routières, création d’emplois, financement de projets pour les jeunes et les femmes…).

« Mais, les résultats les plus importants et dont nous devons être le plus fiers, sont la paix, la stabilité et la sécurité retrouvées», qui sont, a-t-il dit, «les éléments essentiels pour construire un avenir radieux pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien», ajoutant que « nous avons fait plus que reconstruire. Nous avons transformé la Côte d’Ivoire».