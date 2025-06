En marge de la première édition du Sommet économique ouest-africain (WAES) tenu à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) onte porté la tête de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la région leur homologue de la Sierra Leone, Julius Maada Wonie Bio qui succède ainsi au président nigérian, Bola Ahmed Tinubu.

Il s’agissait de la 67è session ordinaire de la Conférence des dirigeants d’Afrique de l’ouest à laquelle n’ont pris part que quatre Chefs d’Etat sur les 11 pays toujours membres de la CEDEAO, à savoir : Joseph Boakai du Liberia et Patrice Talon du Bénin en plus de Wonie Bio et Tinubu, président du pays hôte de ce rendez-vous communautaire.

Julius Maada-Bio a tenu à exprimer dans la soirée du dimanche sa gratitude à ses pairs qui l’ont élu nouveau Président en exercice de la CEDEAO et s’est engagé à travailler d’arrache-pied pour renforcer la cohésion régionale et atteindre des objectifs projetés par la Communauté économique régionale ouest-africaine.

Le président sierra-léonais a en outre insisté dans une allocution prononcée lors de ce Sommet, sur l’urgence pour l’Afrique occidentale de tirer un grand «avantage de sa jeunesse dynamique et de la diversité de ses ressources minières » et plaidé pour «une plus grande intégration régionale pour surmonter les maux communs qui minent l’Afrique de l’ouest».

Il a également invité ses pairs à la mise en œuvre de divers mécanismes régionaux destinés à accélérer la libre circulation des biens, des services et des personnes dans la sous-région, saluant au passage, l’expérimentation en cours, du système douanier «ASYCUDA WOLRD censé conduire à la mise en place des douanes d’Afrique occidentale dans une nouvelle ère moderne», tout en rappelant «l’urgence d’une union monétaire» entre Anglophones, Francophones et lusophones.

Le Nigérian Bola Ahmed Tinubu présidait la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO depuis fin 2023. Son mandat a coïncidé avec le retrait définitif fin janvier 2025, des trois Etats du Sahel central (Mali, Niger et Burkina Faso) de l’organisation.