L’Etat-Major Général des Armées maliennes a affirmé mardi 22 juillet, que des entités étrangères seraient impliquées dans une récente opération visant à renforcer la logistique des groupes terroristes qui agissent au Mali.

Alors qu’une quantité importante de matériel destiné à une organisation terroriste, active sur le territoire malien, a été saisie par l’armée, le Commandement militaire a précisé, dans un communiqué que ces équipements «ont été confectionnés dans un pays d’Asie, puis expédiés dans un pays de la sous-région».

Cette opération «confirme (…) l’implication d’entités étrangères dans le soutien aux groupes terroristes», a-t-il déploré, soulignant qu’au regard de la gravité des faits, « des enquêtes ont été immédiatement diligentées par les structures judiciaires compétentes, en vue de faire toute la lumière sur cette énième tentative de déstabilisation» du pays par les forces du mal étrangères.

Le matériel saisi est composé de 20 canots pneumatiques avec leur appareil de gonflage ; 4000 turbans ; 3280 paires de rangers ; 4000 tenues treillis ; 100 tenues couleur kaki ; 4040 macarons avec l’inscription du groupe terroriste ; 1040 écussons avec l’inscription du groupe terroriste et de 25 cartons de chandails.

« Cette importante saisie a été possible grâce à une parfaite coordination entre les services de renseignement des pays de la Confédération des États du Sahel (AES – Mali, Niger et Burkina Faso) appuyés par un pays frère», indique le communiqué.

L’État-major général des armées maliennes a félicité les services de renseignement, les Forces de défense et de sécurité de l’AES et ses alliés sincères, pour leur promptitude et leur professionnalisme et a assuré qu’aucun effort ne sera ménagé pour le retour de la paix et de la quiétude auprès des populations au Mali.

Rappelons qu’en août 2024, le Mali et le Niger avaient rompu leurs relations diplomatiques avec l’Ukraine, accusant ce pays d’avoir aidé les rebelles qui avaient infligé de lourdes pertes aux Forces armées maliennes.