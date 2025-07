La République du Portugal a clairement apporté ce mardi 22 juillet, « son plein soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, considérée comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour le règlement » du différend relatif au Sahara occidental marocain.

Cette position est formulée dans la Déclaration Conjointe adoptée par le Ministre marocain des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita et le Ministre d’Etat et ministre portugais des Affaires Etrangères, Paulo Rangel, à l’issue de leur rencontre hier mardi, à Lisbonne, la capitale du Portugal.

Le texte affirme d’abord que le Maroc et le Portugal ont souligné leur rôle positif et constructif dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives et ont réitéré leur attachement à ces principes et au multilatéralisme, ainsi qu’à la résolution pacifique des conflits et au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États.

Dans ce contexte, et s’agissant de la question du Sahara, le Portugal dit reconnaître « l’importance de cette question pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties».

Le Portugal a aussi réaffirmé « son plein soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour le règlement de ce différend dans le cadre des Nations Unies», ajoute le document.

La visite officielle de Nasser Bourita à Lisbonne à l’invitation de son homologue portugais, Paulo Rangel, a été une occasion pour les deux parties d’échanger sur l’excellence des relations entre leurs deux pays, ainsi que sur les Initiatives Atlantiques lancées par le Roi Mohammed VI en faveur des pays enclavés de l’Afrique de l’Ouest, notamment l’Initiative « du Processus des États Africains atlantiques », une « initiative Royale internationale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique » et le projet du gazoduc « African Atlantique Nigeria–Maroc ».

Les deux ministres se sont également réjouis de l’organisation conjointe par le Maroc et le Portugal, en compagnie de l’Espagne, de la Coupe du Monde de Football 2030, mettant l’accent sur la dynamique qu’un événement de telle envergure est susceptible d’enclencher en termes de prospérité et de croissance partagées, ainsi que de rapprochement culturel entre les deux nations.