Le gouvernement ivoirien et le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) organisent la cérémonie officielle de prestation de serment du nouveau président de l’institution, le Mauritanien, Sidi Ould Tah, qui se tiendra le 1er septembre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

L’événement, qui est une étape majeure dans la gouvernance du Groupe de la Banque, réunira des chefs d’État et de gouvernement, des représentants d’institutions internationales, des partenaires au développement, des diplomates, ainsi que des acteurs du secteur privé et de la société civile, des membres du Conseil d’administration et du personnel de la BAD.

La cérémonie sera présidée par le ministre de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale de la République du Congo, Ludovic Ngatsé, en sa qualité de président du Conseil des gouverneurs du Groupe de la BAD.

Pour rappel, le nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah, 60 ans a été élu le 29 mai dernier à Abidjan, par les gouverneurs du Groupe de la Banque représentant les 81 pays membres (Etats africains et autres), avec 76,18 % des voix face à quatre autres candidats.

Cet économiste de renom, qui deviendra le neuvième président de la BAD, succède au Nigérian Akinwumi Adesina, dont le mandat de dix années s’achève après une décennie de réformes et de réalisations majeures pour le développement du continent.

Alors que la plus importante institution financière multilatérale du continent est engagée dans la promotion d’une Afrique plus prospère, inclusive et résiliente, l’élection de Sidi Ould Tah reflète la volonté des actionnaires de la Banque de renforcer encore son rôle de catalyseur du financement du développement, de l’intégration régionale et de la résilience climatique en Afrique, défend la BAD.