La militante politique panafricaine, l’helvético-camerounaise Nathalie Yamb a exprimé, mercredi 27 août sur son compte Facebook, sa « profonde gratitude » au Président nigérien, le Général d’armée, Abdourahmane Tiani, pour la « confiance témoignée à travers sa nomination comme Conseillère spéciale et la délivrance d’un passeport diplomatique».

A la même occasion, elle a salué le communiqué de la Confédération des États du Sahel (AES) qui a récemment condamné fermement les sanctions et harcèlement visant les militants panafricanistes qui se battent pour l’émancipation totale du continent africain, dont Nathalie Yamb, Kemi Seba, Franklin Nyamsi et Ibrahima Maiga.

Ces gestes sont « un acte de solidarité et une reconnaissance de notre combat collectif pour la souveraineté et la dignité africaines », a-t-elle indiqué.

L’influenceuse a laissé entendre que son combat se poursuivra en dépit des menaces. « A ceux qui croient que sanctions, menaces, mensonges, harcèlement et tentatives d’isolement pourraient nous réduire au silence, la réalité est claire: notre détermination est intacte », a-t-elle soutenu.

Et d’ajouter, « chaque obstacle qu’ils dressent sur le chemin des peuples africains en quête d’émancipation, devient une marche supplémentaire vers notre victoire commune».

Yamb a clôturé son message en remerciant, une fois de plus, le Général Tiani et ses frères d’armes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le Premier Ministre et le peuple nigérien et de l’AES qui ont contribué à sa nomination.