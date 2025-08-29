Le ministre togolais de l’Administration territoriale, Hodabalo Awate, a annoncé l’organisation d’une série d’activités, incluant une conférence publique et des manifestations culturelles, ce samedi 30 août à Kpalimé, chef-lieu de la préfecture de Kloto, pour commémorer le 20ème anniversaire du décès du Père de la nation, le défunt Président Gnassingbé Eyadéma, indique un communiqué publié, jeudi 28 août, sur le site de la présidence togolaise.

La conférence abordera, d’après la même source, des thématiques relatives au soldat et homme d’Etat que fut le Général Eyadema, et les sacrifices consentis sur la voie de la construction de la nation togolaise.

L’événement sera également l’opportunité de se remémorer l’appel solennel du 30 août lancé par le défunt président sur les collines de Kpalimé à l’adresse de tous les Togolais.

Le ministre Awate, également président national du comité d’organisation des hommages, a précisé que «les populations de Kloto et des préfectures environnantes sont conviées à prendre part à ces manifestations qui célèbrent la paix, la solidarité et la concorde nationale».

Les activités culturelles porteront, elles, sur des démonstrations de danses folkloriques et des dégustations de mets du terroir, ajoute le communiqué, rappelant que les activités commémoratives ont démarré depuis février dernier, dans différentes régions du pays.