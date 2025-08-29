Le ministère tchadien de la Santé s’est félicité, jeudi dans un communiqué, d’un lot important de vaccins contre le choléra offert par des partenaires au développement du secteur de la santé, notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), dans le cadre de la lutte contre cette maladie.

La cargaison a été réceptionnée au nom du ministre, à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena, par le secrétaire général adjoint du ministère, Mahamat Hamit Ahmat, en présence des représentants de l’OMS et de l’UNICEF au Tchad.

Lors de la cérémonie de réception, Mahamat a exprimé, au nom du gouvernement tchadien, toute sa reconnaissance aux partenaires pour leur appui qui vient renforcer les efforts du Tchad pour lutter efficacement contre l’épidémie de choléra.

Il a indiqué que ce lot de vaccins traduit le fruit de la coopération entre le Tchad et ses partenaires, et sera déployé immédiatement dans les provinces touchées pour procéder à la vaccination des populations.

Le représentant de l’OMS, Paluku Gilson a salué le partenariat entre son organisation, l’UNICEF et l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi) sous le leadership du ministère tchadien de la santé publique et de la prévention, avant de souligner que la vaccination est une arme supplémentaire en plus des autres mesures pour lutter contre l’épidémie de choléra.

Pour sa part, Luciano Calestim, représentant de l’UNICEF, s’est félicité des efforts du gouvernement tchadien dans la lutte contre cette épidémie, tout en promettant que son institution restera toujours aux côtés de ce pays ouest-africain pour combattre ce fléau.

Rappelons que les autorités tchadiennes du secteur de la santé ont déclaré officiellement, le 24 juillet, le début d’une épidémie de choléra dans le district sanitaire de Chokoyane, province du Ouaddaï.