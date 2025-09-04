Le Chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, abordant, ce mercredi 3 septembre en Conseil des ministres, la question de la prévention et la gestion des inondations, a instruit le gouvernement de mettre au point un Programme national de Prévention et de Gestion des inondations à l’horizon 2035.

Au regard des dérèglements et changements climatiques, de plus en plus perceptibles, le président a indiqué au Premier Ministre la nécessité de finaliser ce Programme, avec les Ministères, les Collectivités publiques et parties prenantes impliquées, informe le communiqué publié à l’issue de la réunion.

Auparavant, le dirigeant sénégalais a demandé au Premier Ministre de veiller en permanence au déploiement rapide des dispositifs de solidarité nationale, de prévention et de gestion des inondations à l’échelle nationale, avec une attention particulière aux localités structurellement sensibles et aux villages et communes riverains des fleuves Sénégal et Gambie.

Pour Diomaye Faye, le Programme national de Prévention et de Gestion des inondations devrait inclure des volets renforcés sur l’« Assainissement /Eaux usées/ Eaux pluviales » et l’« Aménagement et Urbanisme ».

Dans ce cadre, il a souligné la nécessité de tirer les enseignements de l’évaluation de la mise en œuvre du programme décennal de lutte contre les inondations, engagé à partir de 2012.

Entre temps, le chef de l’Etat a invité le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à faire le point hebdomadaire en Conseil des Ministres sur la situation pluviométrique et la gestion des inondations, en collaboration avec les ministres en charge de l’Intérieur, de la Famille et des Solidarités, ainsi que des Infrastructures.