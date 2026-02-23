La Commissaire européenne (UE) chargée de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, Hadja Lahbib, qui effectuait une tournée dans la région des grands lacs, a achevé vendredi 20 février, son périple à Goma, une ville à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) sous contrôle du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23).

La Commissaire européenne s’est entretenue avec le Coordonnateur Politique de l’AFC/M23, Corneille Nangaa, sur la situation humanitaire dans le pays, et plus particulièrement dans la partie orientale de la RDC.

Dans un communiqué publié à l’issue des entretiens, le mouvement politico-militaire a annoncé avoir décidé, à l’occasion de la visite de Mme Hadja Lahbib, de libérer 41 jeunes enfants mineurs qui étaient présents dans les rangs des Wazalendo (une coalition de groupes armés et de milices d’autodéfense), et une centaine de femmes recrutées par les forces armées congolaises (FARDC), dans l’objectif de leur permettre de « retourner dans leurs familles. »

Le Mouvement dit également avoir mis à la disposition de la Commissaire européenne 230 militaires des FARDC blessés aux combats, pris en charge médicalement par l’AFC/M23 à l’hôpital militaire de Katindo, afin qu’ils soient remis à leurs familles respectives.

Des discussions techniques se poursuivront dans les prochains jours pour stabiliser davantage les mécanismes de collaboration entre l’AFC/M23 et la Communauté humanitaire opérationnelle à Goma, assure le communiqué.

Avant d’arriver à Goma, la Commissaire européenne a fait escale à Kinshasa, Bujumbura (Burundi) et Kigali (Rwanda) où elle a rencontré les Chefs d’Etat de ces pays.