Le gouvernement burkinabè s’est félicité, ce mercredi, du lancement, la veille, du premier commissariat de police mobile, un camion inhabituel qui était visible dans le quartier de Nagrin, situé à Ouagadougou, la capitale, dans un contexte où les défis sécuritaires se multiplient dans le pays.

Ce « camion singulier (…) ne transporte ni marchandises ni voyageurs, mais bien une promesse, celle d’une sécurité de proximité, plus accessible et plus dynamique », indique un communiqué officiel qui met aussi en avant « une innovation qui illustre la volonté de rapprocher l’État à ses citoyens. »

Selon le Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général Thierry Dofizouho Tuina, qui estime que « la sécurité n’est pas un luxe, mais un droit fondamental », l’objectif poursuivi par la mise en place des commissariats de police mobile est de « porter la police là où les besoins sont pressants, là où les citoyens se sentent parfois oubliés ».

Pour les autorités, il s’agit d’assurer « une police proche, visible et au service de tous », une police « qui n’attend plus d’être sollicitée dans ses locaux, mais qui prend l’initiative d’aller vers les concitoyens. »

Le Burkina Faso, qui veut faire de ses cités des lieux de vie plus sûrs et sécurisés, entend étendre le concept au plan national et doter les équipes des moyens nécessaires.