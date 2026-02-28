Le Maroc condamne avec la plus grande fermeté l’attaque abjecte de missiles iraniens qui a violé l’intégrité et la sécurité des États arabes frères du Golfe, à savoir.

Les frappes iraniennes ont ciblé le Royaume d’Arabie saoudite, l’État des Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn, le Qatar, le Koweït et le Royaume hachémite de Jordanie pris pour cible par les frappes iraniennes, en représailles contre l’offensive militaire des forces armées américaines et israéliennes contre l’Iran.

Le ministère marocain des Affaires étrangères a publié ce samedi 28 février, un communiqué dans lequel le Maroc considère l’agression iranienne comme «une violation flagrante de la souveraineté nationale des Etats arabes, une atteinte inacceptable à leur sécurité et une menace directe à la stabilité de la région» du Moyen-Orient.

Le Royaume du Maroc, ajoute la même source, affirme sa pleine solidarité avec les États arabes frères dans toutes les mesures légitimes qu’ils prennent pour répondre à cette attaque afin de protéger leur sécurité et de garantir la quiétude de leurs citoyens et des résidents.