Le Gouvernement béninois lève le ton devant la multiplication des invectives et des propos outranciers échangés entre citoyens béninois et gabonais sur les réseaux sociaux, notamment à l’égard des autorités des deux pays ; et profère des menaces de poursuites judiciaires, selon un communiqué publié mercredi sur le compte Facebook de la diplomatie béninoise.

Préoccupé par cette situation, les autorités informent que des poursuites judiciaires seront engagées, conformément au Code du numérique en vigueur au Bénin, à l’encontre de tout Béninois qui se livrerait à de tels comportements vis-à-vis des autorités gabonaises.

Porto-Novo appelle chacun à la retenue et à une communication responsable et respectueuse, tout en rappelant que les peuples béninois et gabonais entretiennent des relations fraternelles qu’il convient de préserver.

De même que le gouvernement exhorte l’ensemble des citoyens à privilégier la paix, la tolérance et le respect mutuel dans l’intérêt des deux nations.

Le Bénin dit assurer la sécurité et la protection des citoyens gabonais sur son territoire, comme le Gabon pour les citoyens béninois.