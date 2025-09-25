Le Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité, mercredi, le candidat Arthur Peter Mutharika pour sa victoire aux élections générales du 16 septembre dernier au Malawi, tout en mettant en avant un scrutin « historique ».

Il a salué l’engagement enthousiaste, pacifique du peuple du Malawi, dans ce processus démocratique crédible tout au long du cycle électoral.

Ses félicitations ses sont adressées aussi au président sortant Lazarus Chakwera pour avoir gracieusement concédé sa défaite, avant même l’annonce officielle des résultats par la Commission électorale du Malawi (MEC).

Par ailleurs, Youssouf a exprimé sa profonde gratitude au chef de la Mission conjointe d’observation des élections UA-COMESA au Malawi, l’ancien Premier Ministre éthiopien Hailemariam Dessalegn Boshe, et au Président du Comité des anciens du COMESA, Ashraf Rashed, pour leur leadership efficace de la Mission conjointe au Malawi.

Le patron de la CUA a, enfin, réaffirmé l’engagement de l’UA en faveur de la mise en œuvre de l’Agenda 2063, fondé sur la promotion et la sauvegarde de la démocratie constitutionnelle et de la gouvernance inclusive dans tous les États membres de l’UA.

D’après la Commission électorale du Malawi (MEC), Arthur Peter Mutharika, du Parti démocrate progressiste (DPP), a reçu 3 352 439 voix, soit 56,8%, contre 33% pour Chakwera. La présidente de la MEC, Annabel Mtalimanja, a prononcé « Arthur Peter Mutharika et Jane Ansah comme président et vice-président dûment élu de la République du Malawi », après l’annonce des résultats.

Peter Mutharika, qui a dirigé le Malawi de 2014 à 2020, revient ainsi au pouvoir. Son prédécesseur a promis un transfert pacifique du pouvoir.