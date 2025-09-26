La première Conférence sur «les victimes du terrorisme en Afrique» aura lieu les 2 et 3 décembre 2025 à Rabat, a annoncé le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ce jeudi 25 septembre, lors de la Réunion ministérielle du Groupe des Amis des Victimes du Terrorisme, organisée au siège de l’ONU à New York, en partenariat avec l’Irak et l’Espagne.

Cette rencontre «marquera un tournant dans l’approche internationale du soutien aux victimes du terrorisme sur le continent», a souligné le chef de la diplomatie marocaine, dans une allocution, réaffirmant à la même occasion, «l’engagement du Maroc en faveur de la promotion des droits et de la protection des victimes du terrorisme, en particulier sur le continent africain, où près de 60% des victimes mondiales sont recensées».

Pour rappel, lors du 38e sommet ordinaire de l’Union africaine (UA), qui s’est tenu en février dernier à Addis-Abeba, en Ethiopie, le royaume avait réalisé un pas important vers l’inscription du Polisario sur la liste des organisations terroristes du continent, ou du moins vers sa condamnation pour violations des droits de l’Homme, assassinats, disparitions forcées et autres abus et violations des droits des Sahraouis séquestrés durant près d’un demi-siècle dans les camps de Tindouf établis au sud-ouest de l’Algérie.

Dans sa déclaration finale, le sommet avait «demandé au Département des affaires politiques, de la paix et la sécurité ( de l’UA) de dresser une liste complète des chefs de groupes armés et terroristes en Afrique responsables de crimes contre les réfugiés et les personnes déplacées internes, et de poursuivre ceux qui commettent, encouragent, financent ou facilitent de tels crimes».

La mise en œuvre de cette mesure pourrait encourager les réfugiés à témoigner des souffrances endurées dans les prisons des groupes armés. Concernant le Polisario, ce ne sont pas seulement les Sahraouis et les soldats des Forces armées royales (FAR) qui ont subi des violations, mais aussi des Mauritaniens, sans que les organisations de défense des droits de l’Homme ne se penchent sérieusement sur leurs cas.

A signaler par ailleurs, que le Chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a rencontré le mardi 23 septembre à New York, le député américain, Joe Wilson, le coauteur du projet de loi présenté au Congrès visant à classer le Polisario sur la liste des organisations terroristes aux Etats-Unis.