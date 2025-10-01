La défense et la sécurité représentent le premier pilier sur lequel repose l’Alliance des Etats du Sahel (AES), a affirmé ce mardi 30 septembre à Bamako, la capitale malienne, le Président de la Transition au Niger, le général Abdourahamane Tiani qui effectue une visite d’amitié et de travail de quelques heures à Bamako, où il a a eu un entretien en tête-à-tête avec homologue malien.

«La diplomatie et le développement sont les deux autres piliers de la Confédération des Etats du Sahel», a aussi soutenu Abdourahamane Tiani en vantant les mérites de «diverses rencontres qui se tiennent à travers des structures intermédiaires, entre experts et ministres, permettant d’évaluer les progrès accomplis et les objectifs atteints» de ce jeune regroupement d’Etats.

Sur le plan diplomatique, le Président de la Transition au Niger a salué l’esprit de cohésion des dirigeants de l’AES qui parlent de la même voix, aussi bien aux Nations Unies que dans toutes les rencontres et forums».

«Tous les problèmes de défense et de sécurité de la Confédération seront pris en charge par l’état-major (basé à Niamey au Niger, déjà opérationnel avec des bataillons constitués) de cette Force unifiée», a assuré le général Tiani.

Le dirigeant nigérien a également évoqué l’avenir sur le court terme de la future Banque confédérale d’investissement et de développement de l’AES, annonçant la tenue prochainement à Bamako (Mali) d’une rencontre destinée à définir les modalités de fonctionnement de cette institution financière.

Créée en septembre 2023, la Confédération des Etats du Sahel a tenu le 06 juillet 2024 à Niamey son premier Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement.