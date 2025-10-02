Le Conseil des ministres ivoirien a adopté lors de sa réunion hebdomadaire de ce mercredi 1er octobre, un projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2026, qui s’équilibre globalement en ressources et en charges à 17.350,2 milliards de Francs CFA, soit une hausse de 13,1% par rapport à celui de 2025 en cours d’exécution, qui était de l’ordre de 15.339,2 milliards de F.CFA.

Un communiqué publié à l’issue de cette réunion, met en relief le fait que l’élaboration de ce projet de budget pour l’exercice 2026 intervient dans un contexte économique national dynamique, marqué par la bonne exécution du Plan National de Développement (PND) 2021-2025 et la mise en œuvre des réformes structurelles engagées dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI), pour la période 2023-2026.

Le gouvernement sénégalais table sur une croissance de 6,7% en 2026, un taux qui confirme, selon ses propos, la résilience de l’économie nationale, en dépit d’un environnement international difficile consécutif à la persistance des crises géopolitiques et à la recrudescence des tensions commerciales entre grandes puissances.

La politique budgétaire retenu pour l’année 2026, sera orientée vers l’accroissement de la mobilisation des ressources intérieures, la maîtrise des charges de fonctionnement et la consolidation des dépenses d’investissement, explique le communiqué.

Le PLF 2026 prévoit également de renforcer les dépenses sociales, notamment celles visant la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, ainsi que celles en faveur de la protection de l’environnement et de l’adaptation au changement climatique, en vue de favoriser dans le pays, une croissance économique plus forte, durable et inclusive.