Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) s’est félicité lundi 13 octobre dans un communiqué publié sur son site officiel, de la dynamique dont fait preuve le Rwanda dans son projet transformateur du barrage de Muvumba dont le niveau d’avancement des travaux est actuellement de 36,6 %, sachant que l’achèvement est prévu pour octobre 2026.

Une mission d’évaluation de la BAD, qui s’est déroulée du 29 septembre au 8 octobre 2025 dans ce pays d’Afrique de l’Est, a reconnu les progrès déjà accomplis dans l’édification de cette infrastructure sur la rivière Muvumba.

L’équipe de la Banque, conduite par Mtchera Chirwa, directeur du département du Développement de l’eau et de l’assainissement du Groupe de la Banque, a, en effet, visité ce barrage polyvalent. Satisfaits par le travail déjà accompli, les experts ont affirmé la poursuite de l’appui de l’institution pour l’achèvement de l’ouvrage dans les délais impartis, selon le communiqué.

La construction du barrage est la principale composante du Programme polyvalent de développement des ressources en eau de Muvumba, pour lequel la Banque accorde un financement de 121,5 millions d’euros. Ce Programme a été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque en octobre 2020.

Le barrage de 39 mètres de haut et d’une capacité de retenue estimée à 55 millions de mètres cubes d’eau, aura plusieurs fonctions, notamment l’irrigation, la production d’énergie hydroélectrique, la pêche, l’élevage et l’usage domestique ; et desservira le district de Nyagatare, le plus grand et deuxième plus peuplé district du Rwanda. L’infrastructure profitera à près de 800 000 personnes.

Durant son séjour, la délégation de la BAD a eu des discussions avec des ministres concernés par le projet, lesquelles discussions ont porté sur l’approfondissement de la collaboration et la mise en œuvre efficace des interventions financées par la Banque dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Rwanda.

La BAD serait le principal partenaire au développement du secteur de l’eau et de l’assainissement au Rwanda, avec 42 %, soit 889,5 millions de dollars de son portefeuille pays consacrés à l’appui aux réformes des politiques sectorielles, au développement des infrastructures et au renforcement institutionnel. En septembre 2025, le portefeuille actif de la Banque au Rwanda comptait 28 projets d’une valeur totale de 2,2 milliards de dollars.