Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Tshisekedi a tenté samedi 11 octobre, d’apporter un éclairage sur ses propos tenus deux jours plus tôt à Bruxelles lors du forum « Global Gateway», relatifs à la main tendue à son homologue rwandais, Paul Kagame, pour mettre fin aux affrontements meurtriers qui ravagent l’Est de la RDC.

«J’ai tendu la main à celui qui représente les forces qui agressent la République Démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier», a expliqué Tshisekedi devant la diaspora congolaise de Belgique, qu’il a rencontrée au terme de son séjour à Bruxelles.

Il a poursuivi en affirmant que « la victime, c’est nous. Mais on a voulu nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, j’ai voulu montrer au monde que ce n’était pas vrai».

Dans la foulée, le dirigeant congolais a souligné que sa démarche de vouloir collaborer avec Kigali pour la paix à l’Est de la RDC ne peut être assimilée à une quelconque faiblesse de sa part.

« Croyez-moi, je suis loin d’être faible. J’ai réussi à le prouver à plusieurs reprises ; et si aujourd’hui, on parle des sanctions, des processus de Washington, Doha, Lomé, Luanda, c’est quelque part grâce à ce que j’ai fait », a-t-il indiqué, soulignant que « savoir faire la paix des braves est plutôt un geste de noblesse».

Pour rappel, lors de son intervention au Forum, le président congolais a lancé un appel solennel à Paul Kagamé, l’invitant à avoir « le courage de travailler avec lui afin d’instaurer la paix des braves» dans la région orientale de la RDC, ajoutant que «nous sommes les deux seuls capables d’arrêter cette escalade». Mais cette main tendue n’a pas reçu d’échos favorables du côté de Kigali qui a plutôt dénoncé «une comédie politique ridicule» du dirigeant congolais.