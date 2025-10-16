Le Ministre camerounais de la Santé Publique, Malachie Manaouda a tiré la sonnette d’alarme, mercredi dans un communiqué, concernant une recrudescence saisonnière de la grippe dans plusieurs régions du pays, conformément aux tendances habituelles pour cette période de l’année.

Le texte indique qu’au cours des huit dernières semaines, une augmentation continue des cas de syndromes grippaux a été observée, soulignant que sur 850 échantillons analysés, 179 se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 21,1 %.

Les virus identifiés seraient principalement de type A(H1N1), A(H3N2) et B/Victoria, poursuit le communiqué qui précise que les régions du Centre, du Littoral, de l’Ouest et du Nord-Ouest sont les plus touchées.

Le ministre assure qu’aucun décès n’a été enregistré parmi les cas confirmés, et que cette activité grippale, bien que soutenue, reste sous contrôle grâce à un réseau de surveillance fonctionnel.

S’exprimant également sur la Covid-19, il a déclaré que la situation demeure stable, ajoutant que, sur la même période, seuls 5 cas ont été confirmés, avec un taux de positivité de 0,59 %, bien en-deçà du seuil d’alerte ; et aucun décès, hospitalisation majeure ou nouveau variant préoccupant n’ont été détectés.

Toutefois, Manaouda a invité la population à la vigilance et au renforcement des mesures d’hygiène, au port du masque dans les lieux publics fermés, au lavage fréquent des mains ou encore à la consultation rapide en cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires).