Les services de la Sûreté nationale et de la Douane ont déjoué, samedi soir, une tentative de trafic international de drogue au poste-frontière d’El Guerguerat, au sud de Dakhla. L’opération a permis la saisie de 53,6 kilogrammes de cocaïne, dissimulés avec soin dans le châssis d’un camion de transport international de marchandises immatriculé à l’étranger.

Selon la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le véhicule, en provenance d’un pays d’Afrique subsaharienne, a été abandonné par son conducteur à l’intérieur du poste-frontière. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête préliminaire, sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier les auteurs et de démanteler les éventuelles ramifications du réseau, au Maroc comme à l’étranger.

Des sources sécuritaires n’écartent pas la piste d’une connexion entre certains trafiquants opérant dans la région et des groupes liés au Polisario, soupçonnés de collaborer avec des cartels sud-américains dans le trafic de cocaïne transitant par le Sahel. Ces informations restent à vérifier dans le cadre de l’enquête en cours.

Cette importante saisie s’inscrit dans la lutte continue menée par les autorités marocaines contre le trafic international de stupéfiants et dans les efforts de sécurisation du couloir stratégique d’El Guerguerat, point névralgique entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest.