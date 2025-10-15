Le Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a procédé, mardi 14 octobre à Addis-Abeba, à l’inauguration de la « Africa Skills Week 2025 » (ASW), en compagnie du ministre éthiopien du Travail et du Développement des Compétences, Muferihat Kamil Ahmed.

Africa Skills Week, officiellement adoptée par les ministres de l’Éducation et de la Formation de l’Union Africaine en 2024, est une plateforme continentale annuelle créée pour faire avancer le programme de transformation des compétences du continent. Elle favorise le dialogue, le partage des expériences, et coordonne les actions en matière de développement des compétences et d’emploi.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Ali Youssouf a souligné que la transformation de l’Afrique dépend de l’investissement dans ses populations, de la science, de la technologie et de l’innovation, pour promouvoir une croissance inclusive et une industrialisation.

A l’occasion de ce même évènement, le patron de la CUA a lancé la stratégie continentale TVET (Technical and Vocational Education and Training ou formation professionnelle technique et enseignement professionnel en français), pour la période 2025-2034.

La TVET marque, d’après Youssouf, « une étape audacieuse pour doter les jeunes africains de compétences numériques, vertes et intelligentes pour le climat », vitale pour la mise en œuvre de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) et de l’Agenda 2063 (L’Afrique que nous voulons) de l’UA.

Avec une population jeune et croissante, l’avenir de l’Afrique dépend de la construction d’une main-d’œuvre qualifiée prête pour les emplois de demain, a défendu le président de la CUA, ajoutant qu’ASW 2025 est un événement essentiel pour comprendre comment le continent prévoit de combler le fossé de compétences, de tirer parti de la ZLECAf et de transformer ses dividendes démographiques en un moteur d’une croissance industrielle inclusive.