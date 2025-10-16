La sélection marocaine de football des moins de 20 ans s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde U20 qui se déroule jusqu’au 19 octobre au Chili, en écartant de la course le onze français.

Les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés face aux Bleuets aux tirs au but (5-4 t.a.b. 1-1 après prolongations) lors de la première demi-finale, âprement disputée ce mercredi 15 octobre, au stade Elias Figueroa Prandier de Valparaiso au Chili.

Les Lionceaux de l’Atlas menés par le sélectionneur Mohamed Ouahbi ont ainsi réalisé un exploit historique inédit en validant leur billet pour la grande finale du mondial U20, vingt ans après être parvenus aux demi-finales de l’édition 2005 de cette compétition.

Ils deviennent en même temps, la première sélection marocaine de football, toutes catégories confondues, à atteindre la finale d’une Coupe mondiale du ballon rond.

Dès l’entame du match, l’arbitre uruguayen n’hésite pas à donner raison à la demande du banc marocain de consulter la vidéo en accordant au onze marocain un penalty réalisé par Yassir Zabiri donnant l’avantage à ses coéquipiers.

En seconde mi-temps, les Français parviennent à égaliser à la 59e minute grâce à un tir de Lucas Michal (1-1).

Après quelques occasions dangereuses de part et d’autres durant la prolongation, les deux équipes n’ayant pas pu se départager, sont allées aux tirs au but qui ont donné finalement la victoire à la sélection marocaine sur un score de 5-4 inchangé.

Les Lionceaux de l’Atlas disputeront donc la finale le dimanche 19 octobre à Santiago, face au vainqueur de l’autre demi-finale qui opposait l’Argentine à la Colombie le jour même, à partir de 20h heure locale (23:00 UTC) au Nacional Julio Martínez Prádanos stade de Santiago du Chili.