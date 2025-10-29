Le candidat du parti « Les Démocrates » (LD) à la présidentielle d’avril 2026 au Bénin, dont le rejet de la candidature a été validé par la Cour constitutionnelle le lundi 27 octobre, a décidé de se retirer de la vie politique «pour quelque temps».

« Je voudrais annoncer mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille, à mon cabinet et à mes proches», a annoncé l’avocat Renaud Agbodjo, dans une déclaration faite hier à Cotonou, ajoutant qu’«après une décennie de lutte pour les libertés et la démocratie, il est peut-être temps pour moi, de faire une pause».

Il a en outre, déclaré que « c’est en toute liberté et en toute responsabilité que je prends acte de la décision de la Cour constitutionnelle », tout en soulignant que « c’est une décision malheureuse et dommageable, car j’ai été victime de dysfonctionnements internes à mon parti politique et d’adversité coupable».

Agbodjo a dit être «obligé de prendre acte» du verdict de la Cour malgré toute «sa déception» et surtout «la tristesse et le désarroi dans lesquels cette décision a plongé des millions des compatriotes» qui le soutenaient durant sa campagne.

Il a également fait le choix de s’y plier sans tapage, dans la mesure où il a appelé ses partisans à «éviter toute forme de violence» et à « préserver la paix sociale et la concorde nationale ».

Vraisemblablement, le dialogue direct annoncé entre le leader du LD, l’ancien président Thomas Boni Yayi, et l’actuel chef de l’Etat, Patrice Talon, pour tenter de désamorcer la crise, n’aurait pas donné des résultats attendus. Jusqu’à preuve du contraire, le parti Les Démocrates est bien définitivement écarté du prochain scrutin présidentiel, pour insuffisance de parrainages.

Les duos en lice, validés par la Cour constitutionnelle, sont Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata pour la mouvance présidentielle, ainsi que Paul Hounkpè et Rock Judicaël Hounwanou pour l’opposition parlementaire.