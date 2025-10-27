Les ministres maliens de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annoncent, dans un communiqué conjoint, publié ce dimanche 26 octobre, que les cours seront suspendus sur toute l’étendue du territoire national, du lundi 27 octobre au dimanche 9 novembre 2025 inclus.

Adressé aux enseignants, chercheurs, élèves, étudiants, parents d’élèves, partenaires, personnel administratif et la communauté nationale, le document explique que « cette décision s’explique par des perturbations dans l’approvisionnement en carburant qui affectent les mouvements des acteurs de l’école».

« Afin d’assurer la continuité pédagogique et l’exécution des programmes d’études, les dispositions sont en cours pour le réaménagement des calendriers scolaire et universitaire», poursuit le communiqué dont les signataires remercient la communauté éducative pour sa compréhension, son engagement et son sens du devoir patriotique et rassurent, par ailleurs, que «tout est entrepris par les autorités pour un retour à l’approvisionnement normal en carburant» dans le pays.

Soulignons que la population malienne est exacerbée par cette pénurie des carburants, consécutive à la décision prise début septembre par le groupe Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda, d’interdire les importations de carburant provenant des pays voisins. Cette initiative serait une riposte aux mesures du gouvernement malien à l’encontre des groupes armés.