Au Gabon, désormais, tout investisseur réalisant un apport d’au moins dix milliards de francs CFA (environ 17,7 millions de dollars américains) bénéficiera automatiquement d’une Carte de Résident Permanent, valable dix ans, a réitéré, ce mardi 28 octobre, la présidence gabonaise dans ses comptes sur les réseaux sociaux.

Cette mesure inédite, annoncée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, lors du Conseil des ministres du 23 octobre, vise à encourager l’investissement productif, à stimuler la création d’emplois et à soutenir la diversification de l’économie nationale.

Elle traduirait «une volonté claire» du chef de l’Etat de faire du Gabon une destination privilégiée, une terre d’opportunités et de confiance pour les entrepreneurs du monde entier.

Le pays dit offrir « un cadre stable et incitatif » pour attirer les capitaux durables, renforcer les partenariats internationaux et favoriser la mise en place des projets structurants dans les secteurs clés comme l’énergie, l’agro-industrie, les mines ou les technologies vertes.

Il est aussi précisé qu’au-delà de l’avantage administratif, cette nouvelle initiative marque « un signal fort », selon lequel le Gabon se positionne comme un hub économique régional misant sur la stabilité politique, la transparence et la valorisation du capital humain pour séduire les investisseurs.

Pour Libreville, il s’agit également d’une «stratégie ambitieuse qui confirme la transformation du pays en un acteur économique majeur au cœur de l’Afrique centrale».