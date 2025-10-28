Le Bureau de l’Assemblée nationale du Sénégal, réuni ce lundi 27 octobre, a jugé irrecevable pour vice de forme, une proposition de résolution d’un député du parti au pouvoir, Guy Marius Sagna, visant la mise en accusation de l’ancien chef de l’Etat, Macky Sall.

« Cette décision est principalement motivée par le non-respect des dispositions des articles 51 et 69 et notamment de l’article 103 du Règlement intérieur, qui dispose que ‘L’Assemblée peut inscrire à son ordre du jour la discussion des résolutions présentées par l’une de ses commissions, un groupe parlementaire ou un nombre de députés non-inscrits égal au dixième des membres de l’Assemblée’», explique le communiqué de l’institution publié sur son compte Facebook. Le Bureau a encouragé le député à se conformer au Règlement intérieur s’il souhaite réintroduire sa demande.

Guy Marius Sagna avait demandé, en avril dernier, la mise en accusation de l’ex-président pour « haute trahison », du fait, entre autres, de sa gestion des finances publiques du pays, laquelle gestion était pointée du doigt suite au rapport de la Cour des comptes qui avait révélé une «dette cachée» de 7 milliards de dollars laissée derrière elle, par l’administration Sall.

« Je prends acte de la décision du bureau de l’Assemblée Nationale du Sénégal qui a conclu à l’irrecevabilité de mes quatre propositions de résolution», a réagi le député sur Facebook, ajoutant que «l’interprétation du bureau de l’Assemblée Nationale est discutable car les articles sur lesquels il s’est basé sont des articles du nouveau règlement intérieur, or mes propositions ont été faites sous l’ancien règlement intérieur». Affaire à suivre.